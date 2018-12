Ora M5s teme il crollo ?e punta all'election day : Il Movimento Cinque Stelle teme sempre di più un crollo nei consensi. Tutte le ultime rilevazioni segnalano un calo nei sondaggi con un'impennata dei consensi per la Lega e con una crescita costante dell'area di centrodestra. L'appuntamento per le Europee è di quelli decisivi: un banco di prova per il governo e per la stessa maggioranza. E così i 5 Stelle per evitare un ulteriore tracollo provano a correre ai ripari. L'idea è quella di accorpare ...

Sondaggi elettOrali : tornano a crescere Lega e M5s - il Pd crolla sotto il 17% : Gli ultimi Sondaggi mettono in evidenza una crescita della Lega e anche del Movimento 5 Stelle che, dopo qualche settimana, torna a guadagnare voti nelle rilevazioni. Insieme le due forze di governo si avvicinano al 60%, aumentando il distacco dagli altri partiti, in primis il Pd che si ferma sotto il 17%.Continua a leggere

Giuseppe Conte - retroscena velenosissimo di Dagospia : 'Cosa dicono di lui Ora dentro M5s e Lega' : 'Da qualche giorno Giuseppe Conte è in pieno delirio di onnipotenza '. Mai così potente, mai così odiato: il premier, all'indomani della 'vittoria personale' sulla manovra, è al centro di retroscena ...

Caro elettore di sinistra che hai votato M5s - Ora sei deluso ma non è stato un errore : Ha ragione quell’elettore del centrosinistra che ha votato il M5s e che ha scritto qualche giorno fa un tweet per fare, dice lui, outing (sic, sarebbe “coming-out”)? Sono stati un’enorme delusione? Sì, la delusione è cocente, le aspettative erano altissime e finora il topolino partorito è pure parecchio bruttino e informe. Ha ragione di sostenere di aver fatto un grande errore? Sì e no. Sorvolerò sull’uso propagandistico di un elettore deluso da ...

Luigi Di Maio bruciato - Giuseppe Conte nuovo leader M5s : 'Alessandro Di Battista divOrato da Matteo Salvini' : 'Verrebbe divorato da Matteo Salvini '. Dentro il Movimento 5 Stelle , spiega un retroscena del Corriere della Sera , si sta facendo strada l'idea che non possa essere Alessandro Di Battista il leader ...

L'ecotassa divide la maggiOranza L'emendamento leghista la cancella M5S : «Facciano pace con se stessi» : Non solo reddito di cittadinanza. Anche il tema d ella ecotassa e degli incentivi sulle auto inquinanti rischia di dividere la maggioranza gialloverde. Con un emendamento alla manovra, che rientra nel ...

Reddito di cittadinanza - Giorgetti punge ancOra il M5s : "Piace all'Italia che non ci piace" : "Purtroppo il programma elettorale di M5s al Sud ha registrato larghi consensi probabilmente anche perché era previsto il Reddito di cittadinanza. Credo che abbia orientato pochissimi elettori della ...

Monopoli - interrogazione M5S : video antiabortista durante l'Ora di religione : È polemica al liceo "Galileo Galilei" di Monopoli, comune della città metropolitana di Bari. durante l'ora di religione, in alcune classi, sarebbe stato proiettato un controverso video vietato ai minori sull'interruzione di gravidanza. La vicenda è stata denunciata sulla pagina Facebook "I Sentinelli di Bari". Due deputati del Movimento 5 Stelle, Veronica Giannone e Luigi Gallo, nelle scorse ore hanno presentato anche un'interrogazione al ...

La denuncia M5S : “Scene di aborti in classe durante l’Ora di religione - studenti sconvolti” : I portavoce pentastellati alla Camera Veronica Giannone e Luigi Gallo denunciano quanto accaduto al liceo Galilei di Monopoli (Bari): "Mostrate scene in cui si estraggano pezzi di gambe e braccia di bambini già formati". Presentata interrogazione al Ministro dell'Istruzione.Continua a leggere

Manovra - Lannutti (M5s) : “Ci sarà la rivoluzione se scendiamo ancOra col deficit”. Ruocco : “Nessuna marcia indietro” : Pochi i parlamentari che hanno voglia di commentare la decisione del governo italiano di fissare nella Manovra il rapporto deficit-pil allo 2,04%, invece del 2,4% precedentemente previsto. La presidente della Commissione Finanze, Carla Ruocco (M5s), si trincera dietro un silenzio imbarazzato con il suo assistente parlamentare che la tiene lontana dalle telecamere. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ...

Lega-M5S - l'aria diventa sempre più tesa : visibili 'differenze' nella maggiOranza : Ma certe volte prevenire è meglio che curare, soprattutto se i mali di stagione , politica, continuano a indebolire una corazzata che sembrava inscalfibile solo pochi mesi fa. © Copyright LaPresse - ...

Regeni - Ora anche Parlamento Ue vuole rompere i rapporti con l’Egitto : M5S presenta risoluzione : Gli europarlamentari del M5S vogliono dare anche a livello europeo un segnale forte all'Egitto, sulla scia della decisione del Parlamento italiano: "Abbiamo presentato al Parlamento europeo una risoluzione in cui chiediamo che il Parlamento europeo interrompa le proprie relazioni diplomatiche con la controparte egiziana. A tre anni dall’omicidio Regeni le autorità egiziane rifiutano di cooperare con quelle italiane e non è stata ancora fatta ...

M5s - Ora gli iscritti possono segnalare su Rousseau eletti e candidati che “non rispettano i principi 5 stelle” : Gli iscritti del Movimento 5 stelle da oggi possono segnalare in rete candidati ed eletti che “non rispettano i principi che stanno alla base del M5s”. La funzione è stata inserita su Rousseau, la piattaforma per la partecipazione diretta degli utenti, e annunciata sul Blog delle Stelle con un post firmato dal collegio dei Probiviri (coloro che vigilano sul rispetto delle regole interne). Le segnalazioni dovranno essere fatte tramite ...