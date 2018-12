Boldrini contestata | in aereo le urlano in faccia | Vergogna | prima gli

ilgiornale

: RT @ArmandoBruni2: @lauraboldrini Ma appena presa la poltrona Presidentessa Boldrini è stata contestata a Civitanova....ricorda?? Lei come… - Giulialaura9 : RT @ArmandoBruni2: @lauraboldrini Ma appena presa la poltrona Presidentessa Boldrini è stata contestata a Civitanova....ricorda?? Lei come… - ArmandoBruni2 : @lauraboldrini Ma appena presa la poltrona Presidentessa Boldrini è stata contestata a Civitanova....ricorda?? Lei… -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Laurain aeroporto. Succede a Milano, dove l'ex presidente stava realizzando il check-in in attesa dell'imbarco. "ti,gli italiani", le avrebbe urlato un uomo sulla sessantina. Laavrebbe risposto con un sorriso, senza ribattere alle accuse.Solo che la contestazione verbale è proseguita anche più tardi, quando sia l'ex presidente che l'uomo sono saliti sull'. "", avrebbe gridato nuovamente il contestatore frenato solo dalle proteste del personale di bordo e di alcuni passeggeri.A riportare la notizia è uno dei membri dello staff di Laura. "Le ha urlato contro con rabbia e cattiveria "ti",gli italiani,gli italiani. Si è chinato su di lei continuando a gridare. Io ero tre file più indietro e ho fatto un balzo in avanti per farle da scudo", ha raccontato il portavoce Flavio AliverniniAlivernini ha poi ...