Pasta e fagioli con funghi misti e pancetta croccante

(Di venerdì 14 dicembre 2018)conconIngredienti160g. dimistabianchi (io ho usato quelli in barattolo, quindi in questo caso 1 barattolo) 2/3,cucchiai di passata di pomodorocoppata Sedano Olio evo Aglio Peperoncino Sale Per i: 450 g. di( ho usato quelli surgelati, la busta è della stessa quantità Aglio peperoncino 1/2 bicchiere di vino bianco Olio sale PrezzemoloPreparazioneMetto a soffriggere aglio, olio e peperoncino, poi aggiungo la passata di pomodoro, regolo di sale e aggiungo i, il sedano e 1 bicchiere d’acqua e lascio cuocere, prima di calare laperò, mi regolo che il sugo sia abbastanza per far si che lacuocia, altrimenti ne aggiungo ancora.Mentre lacuoce, metto a soffriggere in un tegamino olio, aglio e peperoncino di ...