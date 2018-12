Marotta | «Spalletti va supportato | gap con la Juve si colma col lavoro» VIDEO

Inter - Marotta rassicura Spalletti : “ottimo allenatore - dobbiamo farlo lavorare tranquillamente” : Giuseppe Marotta, nuovo AD dell’Inter, ha parlato della posizione di Luciano Spalletti nell’attuale momento negativo che sta attraversando l’Inter Inizia ufficialmente l’avventura di Beppe Marotta come nuovo Amministratore Delegato dell’Inter. L’ex dirigente della Juventus, in uscita dalla sede del club nerazzurro, ha subito rilasciato le prime dichiarazioni importanti. Marotta ha parlato della posizione ...

Inter - Spalletti in bilico : potrebbe nascere la squadra di Conte e Marotta : In casa Inter si continua a parlare dell'eliminazione in Champions League, arrivata martedì sera dopo il pareggio arrivato in casa, al Meazza, contro il Psv Eindhoven per 1-1. Sul banco degli imputati il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, messo in discussione dopo gli ultimi risultati, con una sola vittoria ottenuta nelle ultime sette partite, contro il Frosinone. L'allenatore è finito al centro delle critiche soprattutto per alcuni cambi, ...

Il fallimento Champions agita fantasmi su Spalletti. Marotta c'è - poi Conte? : Il giorno dopo è ancora peggio. La rabbia è scemata mentre la consapevolezza aumenta. E racconta che è stata un'occasione d'oro gettata al vento, una di quelle che capitano di rado. L'Inter poteva e doveva vincere contro il Psv Eindhoven. La qualificazione agli ottavi di Champions era lì, a portata di mano e adesso il rimpianto è enorme. Bastava poco, pochissimo e allora adesso si deve aprire una nuova fase a tinte nerazzurre, con inevitabili ...

Inter - Spalletti : “Con Marotta trattativa avanzata. Le condizioni di Nainggolan…” : Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Luciano Spalletti ha parlato dell’innesto di Beppe Marotta nella dirigenza dell’Inter e della gara che aspetta domani i nerazzurri. Il tecnico toscano ha commentato così l’ormai imminente ingresso dell’ex dirigente juventino nella società milanese: “Marotta? Di questa vicenda bisognerà aspettare i segnali che ci manderà la società e il presidente Zhang. È chiaro ...

Inter - l'ex Ganz : 'Con Marotta e Spalletti si vince! E ora arriveranno tanti grandi giocatori...' : Maurizio Ganz , ex attaccante di Venezia, Inter e Milan tra le altre, ha parlato a la Gazzetta dello Sport di Luciano Spalletti , suo tecnico in Laguna , e Beppe Marotta , suo dirigente sempre in Veneto. I due, che ora si ritroveranno all'Inter, vengono così descritti da Ganz: 'Marotta lo avevo già ...

Inter - Spalletti a tutto campo : “Marotta valore aggiunto. Su Modric…” : “Il nemico maggiore era la mancanza di fiducia. Ho cercato di far capire ai calciatori che tutti eravamo di fronte allo stesso ostacolo e lo avremmo potuto superare solo come Inter e non come Perisic, Icardi o Miranda. Aver raggiunto la Champions ha convertito la rassegnazione in entusiasmo. La squadra è in evoluzione, ma so già che non arriverà mai a essere come quella che è nella mia testa: quando ci si avvicina, mi viene naturale ...

Inter - Marotta vorrebbe rivoluzionare la squadra di Spalletti con Chiesa e Martial : Il viaggio a Nanchino ha dato ancora più carica al prossimo amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, che ha conosciuto il patron di Suning, Jindong Zhang, sottolineando, al suo ritorno in Italia, come abbia trovato un grande gruppo e un bel progetto. Un summit che è servito alle parti per conoscersi e per delineare la strategia per ridurre il gap dalla Juventus sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico. Per ...