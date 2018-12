La Cassazione si pronuncia: scudetto 2006 all’Inter

ilnapolista

(Di giovedì 13 dicembre 2018) La sentenza (definitiva?) Forse è davvero finita la querelle intorno allo2005/. Secondo il dispositivo di sentenza pubblicato questa mattina dalla, il titolo nazionale delè stato legittimamente assegnato all’Inter. Ricorderete la vicenda: punita per i fatti di Calciopoli, la Juventus si vide cancellare lodel 2005, mentre quello delfinì nella bacheca dell’Inter. A tavolino.Ebbene, oggi, laha respinto l’ennesimo ricorso del club bianconero e ha quindi cancellato i due scudetti in più che a Torino si riconoscono “sul campo”. Una parte della sentenza: «La controversia rientrava nell’ambito degli organi sportivi in base al principio di autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale che costituisce l’articolazione italiana di un più ampio ordinamento autonomo avente una dimensione ...