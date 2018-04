Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : cinque italiani su Sei avanzano nel Compound - squadre tutte agli ottavi : Nella giornata odierna a Shangai, in Cina, si è aperta la prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco 2018, con le qualificazioni e le prime fasi ad eliminazione diretta per quanto riguarda il Compound. Impegnata anche la squadra italiana: andiamo a vedere quali sono stati i primi verdetti. Nella competizione individuale maschile, un terzetto al comando con 710 punti realizzati: il coreano Jongho Kim, l’olandese Mike ...

Allarme AIDS : oltre Seimila italiani ignorano di essere già malati : Iss (Istituto superiore di sanità) rivela che in Italia ci sono circa 6.000 persone che hanno contratto l'HIV e a cui non è stata ancora diagnosticata la malattia. Una popolazione infetta che si trova già in fase avanzata del virus, cioè con un'infezione in atto da diversi mesi. Nonostante il loro sistema immunitario sia già stato indebolito dall'attacco del virus, non si sono ancora sottoposti a visita medica. Rappresentano una percentuale ...

"Seimila italiani con l'Aids in stadio avanzato - ma non lo sanno" : Lo stimano i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (Iss) in uno studio pubblicato sulla rivista "Eurosurveillance" riferita al periodo 2012-2014

MuSei italiani - più di 50 milioni visitatori nel 2017. Cresce a Roma - : Secondo i dati diffusi dal Centro studi turistici di Firenze e Confesercenti, oltre 20 milioni hanno visto le bellezze della Capitale l'anno scorso. È boom di presenze anche per le città d'arte. ...

Sei italiani su 10 faticano a concedersi tempo libero. Un rapporto : Appannaggio delle donne è anche lo shopping , 18,2% contro l'11,1% degli uomini, , mentre sono targati al maschile lo sport , 33% uomini e 23,8% donne, e il video-gaming , 7,1% uomini e 0,9% donne, . ...

Sei italiani su 10 faticano a concedersi tempo libero. Un rapporto : Quasi 6 italiani su 10, specie se donne, hanno pochissimo tempo libero, quello che rimane lo dedicano prevalentemente alla famiglia (46%) e quando praticano un hobby non spendono più di 100 euro al mese (57%). Quello tracciato dal nuovo Osservatorio mensile Findomestic/Doxa, è il ritratto di un Paese che fatica a concedersi svago e relax. tempo libero fa rima con relax Per il 65% degli intervistati il tempo libero ...

Italiani pigri - Sei giovani su 10 non cambierebbero residenza per avere un lavoro : Sei giovani Italiani su 10 non cambierebbero città per lavorare. È in Italia la più bassa percentuale , 2%, di giovani occupati fra 20 e 34 anni che hanno cambiato residenza, almeno per un anno, per ...

