Roma Zalewski rifiuta il Marsiglia | contatti in corso con l’Inter

Con la chiusura del mercato invernale fissata per il prossimo 3 febbraio, lacerca di trovare rinforzi per Claudio Ranieri, ma il club è anche molto impegnato nelle cessioni nelle ultime ore. Tra i principali protagonisti c’è Nicola, il cui futuro sembra sempre più lontano dalla Capitale, considerando anche che il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. .Accordodice no Secondo quanto riportato da Fabriziono su X,hato la corte del, che nelle scorse ore aveva trovato l’accordo con lasulla base di una cessione a titolo definitivo intorno ai 6 milioni di euro. Infatti, l’esterno polacco vorrebbe solo, ma il club nerazzurro vuole il calciatore solo con la formula del prestito con diritto di riscatto (intorno ai 6/7 milioni).