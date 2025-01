Metropolitanmagazine.it - Paul McCartney contro il cambiamento delle leggi sul copyright a favore dell’intelligenza artificiale

si è schieratoilsul, affermando che se fossero approvate permetterebbero all’intelligenzadi “derubare” gli artisti con una conseguente “perdita di creatività“.Il governo britannico sta considerando attualmente di modificare lesul diritto d’autore per permettere agli sviluppatori AI l’uso di contenuti dei creator sul web se se si tratta di data mining o text mining, per contribuire allo sviluppo dei loro modelli. Le proposte darebbe agli artisti o creatori una “riserva di diritti” per scegliere di non partecipare, ma è stata criticata da molti i quali credono che potrebbe essere impossibile per un individuo notificare migliaia di differenti providers AI o monitorare quello che è successo alle sue opere attraverso l’intera rete.