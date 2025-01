Quifinanza.it - Codice di condotta nei bar e nei locali, nuove regole per i clienti

Il ministero degli Interni ha diffuso un decreto che stabiliscedi sicurezza per ie i bar. Tra queste è presente anche undiper i, che rischiano conseguenze se si comportano in un modo ritenuto non adatto, anche senza violare nessuna legge.Il decreto contiene anche una serie di indicazioni dirette agli esercenti, per rendere ipiù sicuri e facilitare il lavoro delle forze dell’ordine in caso di comportamenti scorretti o di veri e propri reati. Le associazioni di categoria però protestano, dicendo di non essere state consultate per l’elaborazione di queste linee guida.Il nuovodiper idi bar eNel decreto firmato dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi atto a contrastare comportamenti scorretti o illegali nelle vicinanze di bar e, è presente anche un elenco preciso di comportamenti che idevono evitare per non subire ripercussioni:Portare armi nel locale;Usare spray urticanti;Impedire l’accesso alle uscite di sicurezza;Tenere comportamenti molesti.