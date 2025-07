A Wimbledon anche Flavio Cobolli è stato costretto a vestirsi di bianco ma si è sbizzarrito con una racchetta arancio fluo

A Wimbledon anche Flavio Cobolli ha indossato il classico bianco, anche se si è divertito a sfoggiare una racchetta arancio fluo che ha catturato l’attenzione. Nonostante non sia il suo terreno preferito, il giovane tennista si sta impegnando al massimo, superando il primo turno e preparando con entusiasmo l’attesa sfida odierna contro Jack Pinnington Jones. È affascinante vederlo in questa veste, pronto a lasciare il segno sui prati londinesi…

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non è certo la sua superficie preferita, ma Flavio Cobolli si sta dando da fare sull'erba di Wimbledon: ha superato il primo turno contro il kazako Beibit Zhukayev e oggi incontra Jack Pinnington Jones. Fa strano vederlo in bianco in campo, lui che ci ha abituati a completi arcobaleno che sfumano dal giallo al rosa fino al blu, ma questa è la regola dell'All England, chi non la segue è out. Ovvero: pantaloncini, gonne e pantaloni della tuta a Wimbledon devono essere completamente bianchi ad eccezione di una singola striscia colorata lungo la cucitura esterna non più larga di un centimetro; berretti, fasce per la testa, bandane, polsini e calze devono essere completamente bianchi, come le scarpe, gli indumenti intimi e le attrezzature. 🔗 Leggi su Gqitalia.it