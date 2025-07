’Terre e Immagini’ due vallate allo specchio | Dieci appuntamenti per conoscerci meglio

Immergiti in un viaggio tra le vallate dello specchio, dove arte, musica e narrazione svelano i segreti delle comunità locali. Con dieci appuntamenti in cinque affascinanti comuni della Valcesano e della Valmetauro, questa undicesima edizione di ‘Terre e Immagini’ promette emozioni autentiche e incontri indimenticabili. Pronti a scoprire storie e atmosfere che uniscono passato e presente? Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica nel cuore di queste terre sorprendenti.

Dieci appuntamenti in cinque diversi comuni della Valcesano e della Valmetauro, tra musica, storie, teatro e altre forme artistiche, a partire da domani per proseguire fino al 26 agosto. Presentata ieri mattina a Monte Porzio l’edizione n. 11 di ‘Terre e Immagini – Racconti di uomini e atmosfere’, nata da un’idea di Fabio Brunetti dell’associazione I Fanigiulesi, che ne cura la direzione artistica sin dagli esordi. Una rassegna di varie espressioni d’arte, che il primo anno si è svolta interamente a San Costanzo e che poi ha via via allargato i propri confini, tanto da coinvolgere da due anni cinque diversi comuni, che ospiteranno, come detto, le 10 tappe totali dell’iniziativa: Fratte Rosa, Monte Porzio, San Costanzo, Terre Roveresche e Isola del Piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Terre e Immagini’, due vallate allo specchio: "Dieci appuntamenti per conoscerci meglio"

