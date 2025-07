PalaItalia bocciato l’ultimo ricorso dei Cabassi | Arena strategica per Olimpiadi e Santa Giulia

Il mondo dello sport e dell’urbanistica si scontrano ancora una volta: il ricorso dei Cabassi contro la Bocciatura dell’Arena di Santa Giulia è stato respinto, confermando l’importanza strategica di questa struttura per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Un intervento che si rivela fondamentale non solo per lo svolgimento delle competizioni, ma anche per rafforzare il legame tra città e grandi eventi internazionali, consolidando il ruolo di Milano come capitale dello sport.

"La qualificazione dell’Arena come attrezzatura di interesse pubblico trova sicuro fondamento nella circostanza che tale impianto rappresenta un intervento strategico per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, dovendo ospitare in particolare le partite di hockey e la cerimonia di inaugurazione delle Paralimpiadi". E ancora: per le sue "caratteristiche peculiari, di grande struttura adatta allo svolgimento di eventi sportivi e di intrattenimento di primo piano", il PalaItalia in costruzione "appare idoneo a soddisfare anche successivamente le esigenze della collettività cittadina e non solo, contribuendo allo sviluppo del nuovo quartiere e all’ampliamento dei servizi a disposizione della popolazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - PalaItalia, bocciato l’ultimo ricorso dei Cabassi: "Arena strategica per Olimpiadi e Santa Giulia"

