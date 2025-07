Europei calcio femminile 2025 oggi in tv | orari 3 luglio ordine delle partite tv streaming

Oggi, giovedì 3 luglio, il calcio femminile europeo si accende con la seconda giornata degli Europei 2025, trasmessa in diretta TV e streaming. Nel Gruppo B, Italia-Belgio e Spagna-Portogallo promettono emozioni forti, con le nostre azzurre pronte a dimostrare il loro valore a Sion. La squadra di Andrea Soncin si presenta all’appuntamento con determinazione e ambizione, pronta a scrivere una nuova pagina di storia. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti e gli orari delle partite!

Oggi, giovedì 3 luglio, seconda giornata di incontri negli Europei 2025 di calcio femminile. Sarà il Gruppo B a entrare in scena con le due partite che definiranno il primo turno di incontri del raggruppamento. Il riferimento è a Italia-Belgio e a Spagna-Portogallo. Saranno quindi le azzurre a scendere in campo a Sion e ad affrontare le belghe in un confronto già importante. La squadra allenata da Andrea Soncin si presenta all'appuntamento con delle ambizioni, dopo essere cresciuta molto in termini tecnici e di convinzione nell'ultimo biennio. La partita odierna sarà un test probante, soprattutto da un punto di vista psicologico, dal momento che le rivali negli ultimi tre match disputati (ufficiali) hanno sempre vinto.

