Chiamamifaro aprirà il concerto romano dei Pinguini

L’ANNUNCIO. L’artista bergamasca, reduce dall’avventura di «Amici», sarà sul palco prima del concerto all’Olimpico dell’amico Riccardo Zanotti e dei suoi Pinguini Tattici Nucleari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Chiamamifaro aprirà il concerto romano dei Pinguini

Un talent come Amici è stato come un battesimo di fuoco nell'industria musicale, perché si fa fatica ad avere gli strumenti per gestire la visibilità che ne consegue. " Angelica Gori, che il pubblico conosce come Chiamamifaro, è pronta a vivere una nuova esperi Vai su Facebook

