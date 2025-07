Lago di Castel dell’Alpi pianificati i lavori

Il Lago di Castel dell’Alpi si prepara a una rinascita grazie ai nuovi lavori di messa in sicurezza idraulica approvati dalla Regione Emilia-Romagna. Con un protocollo d’intesa rinnovato per il 2025-2027, si rafforza l’impegno condiviso tra enti e partner per tutelare questo splendido angolo di natura e prevenire rischi futuri. Una strategia che promette un futuro più sicuro e sostenibile per tutta la comunità.

La giunta regionale ha deliberato il rinnovo del protocollo d’intesa per l’attuazione di interventi di messa in sicurezza idraulica del lago di Castel dell’Alpi e delle aree circostanti per il 2025-2027. Tale decisione segue il solco di quanto deciso nel 2019 quando Regione Emilia-Romagna e Comune di San Benedetto Val di Sambro decisero, assieme al Consorzio di Bonifica Renana, a Hera S.p.A. e a Seta S.r.l. che gestisce la mini centrale idroelettrica posta a valle del lago, di impegnarsi annualmente per l’attuazione di interventi idraulici di prevenzione e sicurezza idraulica interessanti il bacino naturale, il torrente Savena e il rio degli Ordini, e finalizzati a contrastare il processo di interramento del bacino stesso attraverso la manutenzione delle opere idrauliche e operazioni di svuotamento programmate delle aree di pre-lago, del torrente Savena e del rio degli Ordini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lago di Castel dell’Alpi, pianificati i lavori

