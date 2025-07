Più che un doppio è un triplo misto | lo scandalo amoroso accende Wimbledon

Tra passingioni clandestine, alleanze inaspettate e scandali che scuotono i pilastri del torneo, Wimbledon si rivela più di un semplice palcoscenico tennistico. Il grande prato inglese diventa così il teatro di intrighi e rivelazioni che catturano l’attenzione di tutti, dimostrando che anche nel mondo dello sport ci sono storie più grandi di un ace o di una battuta vincente. È un vero e proprio dramma sotto il sole d’Inghilterra, pronto a svelarsi scena dopo scena.

Tra i corridoi del solenne All England Club si respira tensione: lo Slam si è trasformato in men che non si dica in un intreccio da serie TV. Sbaglia chi crede che a Wimbledon si parli solo ed esclusivamente di tennis. Ne è il protagonista indiscusso, ovviamente, ma dietro le quinte dell'All England Club succedono talmente tante di quelle cose che lo sport, in alcuni momenti, passa addirittura in secondo piano. C'è spazio anche per il gossip, infatti, tra un'eliminazione a sorpresa e l'arrivo di un outsider pronto a spazzar via tutte le certezze dei big del circuito.