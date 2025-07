Ucciso per una borsetta Dal Pino rinviata a giudizio Rischia anche l’ergastolo

In un’aula di tribunale avvolta dal silenzio, si delinea una battaglia legale che potrebbe portare al massimo della pena: l’ergastolo. Cinzia Dal Pino, imprenditrice coinvolta in un tragico episodio, attende il processo che si aprirà il 24 settembre, mentre il suo destino si gioca tra accuse e attese di giustizia. La vicenda, ricca di tensione e suspense, si appresta a rivelare la verità dietro un caso che ha sconvolto la comunità.

È arrivata al tribunale di Lucca accompagnata dalle persone che le sono più vicine. Ed è rimasta in silenzio. Nessuna parola durante tutta l’udienza preliminare. Nemmeno quando il Gup Simone Silvestri, rigettando la richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa, ha disposto per lei il rinvio a giudizio di fronte alla Corte d’Assise. Si aprirà dunque il 24 settembre il processo a carico di Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare accusata di aver ucciso il 52enne Nourdine Mezgoui. Per una borsetta. Come richiesto dal pubblico ministero Sara Polino, trovando l’accoglimento del Gup, la donna dovrà rispondere del reato di omicidio volontario con le aggravanti della crudeltà, dei futili motivi, del ricorso a un mezzo insidioso e della minorata difesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ucciso per una borsetta. Dal Pino rinviata a giudizio. Rischia anche l’ergastolo

In questa notizia si parla di: ucciso - borsetta - pino - giudizio

Cinzia Dal Pino rinviata a giudizio: rischia l'ergastolo dopo aver ucciso il ladro che l'aveva derubata a Viareggio Vai su Facebook

Ucciso per una borsetta. Dal Pino rinviata a giudizio. Rischia anche l’ergastolo; Inseguì e uccise il ladro investendolo con l’auto: rinvio a giudizio per Cinzia Dal Pino; Viareggio, investito e ucciso dal suv: Cinzia Dal Pino rischia il processo per omicidio aggravato da crudeltà.

Inseguì e uccise il ladro investendolo con l’auto: rinvio a giudizio per Cinzia Dal Pino - La donna inseguì l’uomo che le aveva rubato la borsa e gli passò più volte sopra con la macchina. Da msn.com

Viareggio, uccise ladro investendolo con il Suv: imprenditrice rinviata a giudizio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Viareggio, uccise ladro investendolo con il Suv: imprenditrice rinviata a giudizio ... Secondo tg24.sky.it