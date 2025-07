Le sfide dell’informazione. L’edicola automatizzata nel cuore di Castel del Rio.

Le sfide dell'informazione incontrano l'innovazione con l'inaugurazione dell'edicola automatizzata nel cuore di Castel del Rio. Un progetto ambizioso, realizzato grazie all’impegno collettivo, che porta comodità e modernità ai cittadini, rendendo accessibili quotidiani e riviste 24 ore su 24. Sotto lo sguardo orgoglioso dei protagonisti e dei lettori, questa nuova installazione rappresenta un passo avanti importante per la comunità . "Un progetto reso possibile grazie al gioco di squadra – sottolinea subito il...

Sotto lo sguardo fiero dei lettori e dei protagonisti coinvolti nella realizzazione, ieri è stato tagliato il nastro della nuova edicola automatica a Castel del Rio. Il distributore di piazza della Repubblica, quindicesimo nella nazione e dotato di sette diverse slot, renderĂ disponibili per i cittadini quotidiani e settimanali in qualsiasi momento della giornata. "Un progetto reso possibile grazie al gioco di squadra – sottolinea subito il sindaco del Comune alidosiano, Alberto Baldazzi –. Tutti hanno fatto del loro meglio con l’obiettivo di animare la piazza e per dare continuitĂ a un presidio di informazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it