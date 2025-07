Trovata morta sul sentiero Si indaga per omicidio | Forse colpita con un sasso

Un tragico enigma scuote la tranquillità di Castagno d’Andrea: una donna è stata trovata morta sul sentiero, forse vittima di un omicidio. Abiti da jogging e tracce di sangue alimentano il mistero. La scena suggerisce un colpo con un sasso o un investimento fatale. La polizia indaga ora per fare luce sull’accaduto e scoprire la verità dietro questo drammatico fatto di cronaca.

di Pietro Mecarozzi È stata trovata ieri mattina sul ciglio di una strada sterrata di montagna. Alle porte di uno dei più noti percorsi trekking di Castagno d’Andrea, un paesino in altura ai piedi dell’Appennino, in provincia di Firenze. Addosso abiti da jogging e uno zainetto. A terra macchie di sangue. Sul volto e il corpo della donna segni compatibili con i colpi inferti con un sasso oppure con un investimento. Il ritrovamento choc avvenuto tra le montagne fiorentine porta con sé un alone di mistero. Gli inquirenti non escludono nessuna pista, e la procura di Firenze indaga per omicidio. Il pm titolare dell’inchiesta, Andrea Cusani, ha disposto l’autopsia sul cadavere della donna che servirà anche a stabilire se ci siano tracce di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovata morta sul sentiero. Si indaga per omicidio: "Forse colpita con un sasso"

