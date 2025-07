Ecco i fondi per ricostruire Il Girasole

Grazie a un impegno straordinario, i fondi destinati alla ricostruzione de Il Girasole a Faenza sono stati incrementati da 3 a 5 milioni di euro, garantendo così i mezzi necessari per demolire e ricostruire la nuova scuola dell’infanzia in via Calamelli. Questa decisione, sancita dall’ordinanza della Struttura commissariale firmata dal commissario Fabrizio Curcio, dimostra come la collaborazione tra istituzioni e comunità possa trasformare le sfide in opportunità di rinascita e speranza.

La spesa per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia Il Girasole, in via Calamelli a Faenza, sarà sostenuta interamente attraverso l'ordinanza della Struttura commissariale. Qualche settimana fa infatti è stato licenziato il documento, sottoscritto dal commissario alla ricostruzione post alluvione Fabrizio Curcio, che porta i 3 milioni euro già stanziati precedentemente a 5 milioni, necessari per la demolizione e successiva realizzazione del nuovo complesso scolastico. La struttura attuale, al civico 5 di via Calamelli, era stata inesorabilmente colpita dall'evento calamitoso del 17 maggio 2023, con l'acqua che aveva raggiunto i 6 metri, rendendo di fatto inagibile il giardino e la scuola che si sviluppavano esclusivamente al piano terra.

