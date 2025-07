I fantasmi di Fanny & Alexander Prima assoluta per ‘Ghosts’

Preparati a immergerti in un viaggio tra mistero e memoria con i fantasmi di Fanny & Alexander, un nuovo spettacolo che prende vita dai racconti intrisi di emozione di Edith Wharton. Prima assoluta al Ravenna Festival, questa rappresentazione ti condurrà oltre il velo del tempo, dove le parole si trasformano in spiriti che sussurrano storie che non vogliono essere dimenticate. Non perdere l’occasione di scoprire un mondo dove i fantasmi parlano ancora...

Al fantasma non dovrebbe essere permesso di dimenticare che la sua unica possibilità di sopravvivere è nei racconti di quelli che lo hanno incontrato: parola della scrittrice e poetessa statunitense Edith Wharton, prima donna a ricevere il Pulitzer con il romanzo ‘L’età dell’innocenza’ nel 1921. È lei l’autrice dei racconti di fantasmi da cui prende le mosse il nuovo spettacolo di Fanny & Alexander, in prima a Ravenna Festival questa sera alle 21 al teatro Alighieri, nell’ambito del cartellone di ‘Ravenna Festival’. In un ambiente evocativo, soprannaturale, fatto di suoni, luci e ombre, un uomo e una donna appaiono, scompaiono, sembrano inseguirsi e incarnano di volta in volta gli evanescenti personaggi delle cinque storie spettrali che a poco a poco ci raccontano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I fantasmi di Fanny & Alexander. Prima assoluta per ‘Ghosts’

