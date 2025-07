Auto senza freno inserito precipita in piscina Ma l’impianto era ancora chiuso | tragedia evitata

Un episodio incredibile a Pesaro: un'auto senza freno inserito ha rischiato di finire in piscina, ma l'impianto ancora chiuso ha evitato una tragedia. La scena, avvolta dal rischio e dalla fortuna, ci ricorda quanto sia importante la sicurezza e l'attenzione alla prevenzione. Fortunatamente, nessuno si è ferito, ma l'episodio solleva interrogativi sulla manutenzione e sui controlli di veicoli e strutture pubbliche.

Ieri, intorno alle 7, un'utilitaria parcheggiata in via delle Rondini a Pesaro ha iniziato a muoversi da sola, in discesa, fino a sfondare la recinzione della piscina del Ledimar e piombare a un passo dalla vasca. Un volo breve ma spettacolare: l'auto si è fermata col muso incastrato nel pavimento del piano inferiore, in mezzo a due ombrelloni ancora chiusi. Una fortuna che fosse così presto: al momento dell' incidente non c'era nessuno in piscina e neppure all'interno del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la vettura. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma l'ipotesi piĂą probabile è che si tratti di un' auto senza freni inseriti: il veicolo potrebbe essere stato parcheggiato in pendenza e potrebbe non essere stato inserito correttamente il freno a mano.