L’attesa del Palio dei Rioni. Il quartiere storico dei Frati vuole ribaltare la classifica.

Da oggi parte l’immersione nel mondo del Palio dei Rioni cittadino: la corsa al titolo inizierà sabato 12 luglio con ‘Aspettando il Palio’ in piazza XXIX Maggio e la nostra indagine prende il via dall’ultimo e dal primo classificato dell’edizione 2024. Il Frati, fermo all’ultimo gradino, punta alla rimonta legata a una lunga storia e tradizione. Pietro Di Lelio, caporione vivace, impegnato da sempre nell’animazione del borgo di ingresso a Camaiore, intende intanto ribaltare il posto della classifica 2024. Il Frati è nato insieme al Palio nel 1959 e ha conquistato due cenci, il premio per la vittoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it