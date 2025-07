Money Road episodio finale su Sky NOW e TV8 | trekking decisivo nella giungla e resa dei conti

Prepariamoci all’epico epilogo di "Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo". Dopo un'avventura intensa tra sfide nella giungla e un confronto finale carico di tensione, i concorrenti affrontano il loro ultimo, faticosissimo trekking. Il 3 luglio, su Sky, NOW e TV8, scopriremo chi avrà saputo resistere alla tentazione e chi si lascerà tentare. La suspense sta per concludersi: non perdete l’appuntamento con il gran finale!

È l’ultimo - faticosissimo - trekking da affrontare per i partecipanti all’esperimento sociale di “Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo”, il nuovo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine condotto da Fabio Caressa, che arriverà al traguardo giovedì 3 luglio su Sky e in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8 (e sempre disponibile on demand). 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Money Road, episodio finale su Sky, NOW e TV8: trekking decisivo nella giungla e resa dei conti

