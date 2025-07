Concluso il corso di falegnameria Imparati la lingua e il mestiere

Concludendo il corso di falegnameria, i giovani stranieri hanno non solo acquisito le competenze pratiche del mestiere, ma anche una nuova confidenza con la lingua italiana. Promosso dal Centro per l’Istruzione degli adulti di Lodi, in collaborazione con TiLab e sostenuto da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, questo percorso di 50 ore ha aperto nuove prospettive di crescita e integrazione. Un esempio concreto di come formazione e inclusione possano cambiare vite e aprire porte verso un futuro migliore.

Si è concluso lunedì il corso di formazione che ha permesso ad alcuni giovani stranieri di imparare la lingua e le basi pratiche della falegnameria. Promosso dal Centro per l'Istruzione degli adulti di Lodi insieme al progetto TiLab e finanziato da Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia, il corso si è svolto nell'arco di otto incontri per un totale di 50 ore. Quattro lunedì sono stati dedicati all'apprendimento del glossario del mestiere, mentre altre quattro giornate di lavoro al sabato, hanno consentito agli studenti coinvolti di mettere alla prova nel concreto quanto imparato. Una formazione, dunque, a 360 gradi, capace di unire e fare rete non solo tra i giovani di origine straniera coinvolti nel progetto, ma anche nelle diverse realtà che li hanno ospitati, partendo proprio dall'azienda Curioni di Sant'Angelo, impresa familiare attiva da decenni sul territorio.

