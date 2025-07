Raccolta del grano duro ottima stagione per qualità e quantità

La raccolta del grano duro sta vivendo un’ottima stagione, con qualità e quantità in crescita. I primi dati confermano un andamento positivo, promettendo una vendemmia altrettanto ricca. Tuttavia, resta da monitorare attentamente l’evolversi delle condizioni meteo per la raccolta dei girasoli. Giorgio Papiri di Apima esprime un ottimismo cauto, fiducioso che questa stagione possa regalare risultati eccellenti per il settore agricolo locale.

La stagione agricola fino a questo punto segna dati più che positivi per grano e potenzialmente per la vendemmia, bisognerà valutare l’evolversi delle condizioni meteo invece per la raccolta dei girasoli. Sono le considerazioni espresse da Giorgio Papiri, referente Apima (associazione provinciale imprese di meccanizzazione agricola) della media Valtenna con sede a Montegiorgio, che in base ai primi segnali sembra esprimere un certo ottimismo. "La raccolta del grano duro è in fase molto avanzata – commenta Giorgio Papiri – e i principali indicatori di questo prodotto: ovvero peso specifico e proteine, sembrano indicare che quella del 2025 sarà una bellissima stagione per il grano in termini di qualità e quantità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Raccolta del grano duro, ottima stagione per qualità e quantità

