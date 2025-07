Senzatetto semina il panico in via Cavour Avviata raccolta firme per allontanarlo

In un quartiere già segnato da sfide come overtourism e perdita di botteghe storiche, l’ultimo episodio di tensione arriva a scardinare la tranquillità: un senzatetto che semina il panico in via Cavour. La comunità, esasperata, ha avviato una raccolta firme per allontanarlo, alimentando ancora di più il senso di insicurezza tra residenti e commercianti. È il segnale di quanto sia urgente trovare soluzioni condivise per il bene di tutti.

Non bastava l’overtourism, la sparizione delle botteghe di vicinato, i prezzi drogati dai flussi o le enormi difficoltà a trovare parcheggio. Ad allontanare gli ultimi residenti dalla zona di piazza San Marco, ora, è anche la percezione di poca sicurezza. Stavolta, a far bollire gli animi dei superstiti alla gentrificazione, è un giovane senza fissa dimora, che da tempo ormai dorme e vive in via Cavour, in un giaciglio di fortuna da lui realizzato davanti a uno dei fondi chiusi, al numero civico 104r. Il giovane si è reso più volte autore di molestie, minacce a mano armata e altri episodi di questa natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Senzatetto semina il panico in via Cavour. Avviata raccolta firme per allontanarlo

