Tutto pronto per il San Beach Comix

Tutto pronto per il San Beach Comix, l’evento che ha resistito a piogge devastanti, spazi ristretti e incertezze pandemiche, e ora si prepara a conquistare la nona edizione nel cuore pulsante della riviera. Un festival che celebra fumetti, cosplay, videogiochi e cultura pop, sfidando ogni etichetta con irresistibile energia. Pronti a immergervi in un mondo di fantasia e divertimento? Non resta che attendere il grande debutto di questo imperdibile appuntamento!

Ha resistito a piogge devastanti, penuria di spazi per eccesso di eventi, pandemie e, in generale, la perplessità riservata alle novità: il ' San Beach Comix ' è ancora lì ed è pronto per la nona edizione, che avrà luogo a partire da dopodomani nel centro pulsante della riviera. Il festival del fumetto, del cosplay, del videogioco e della cultura pop – o nerd, ma il ricettacolo dribbla con perizia ogni definizione – si terrà sabato e domenica tra viale Moretti, rotonda Giorgini e viale Buozzi. L'evento è stato presentato ieri mattina dal direttivo dell'associazione Fumetti Indelebili, composto da Valentino Coratella, Raffaella Grannò, Daisy Orsini, Stefano Nebbia e Alessandro Guidotti, e alla presenza di Lia Sebastiani.

Tora Edizioni torna al San Beach Comix 2025! Una presenza storica che si rinnova ogni anno con passione, fumetti e grandi sorprese. Anche quest'anno saranno a San Benedetto del Tronto per portare tutto il meglio del loro catalogo... e qualcosa in più! Vai su Facebook

