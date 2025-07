Cure palliative senza fondi | A rischio l’assistenza ai pazienti inguaribili

Le cure palliative in Lombardia sono sotto minaccia a causa di fondi insufficienti, mettendo a rischio la dignità e il benessere dei pazienti inguaribili. Luca Moroni, direttore dell’hospice di Abbiategrasso, avverte: senza un adeguato sostegno economico, la qualità e la continuità dell’assistenza potrebbero collassare. Gli ultimi dati sulla rete di assistenza regionale dipingono un quadro allarmante che richiede interventi immediati per tutelare chi affronta l’ultima fase della vita.

"Le cure palliative in Lombardia affrontano una crisi economica che mette a rischio la qualità e la continuità dell’assistenza a pazienti inguaribili, quindi la loro stessa dignità". Luca Moroni, direttore dell’hospice di Abbiategrasso e coordinatore regionale di Federazione cure palliative e della Commissione cure palliative Uneba Lombardia, lancia l’allarme. Gli ultimi dati sullo stato della rete di assistenza nella regione sono stati presentati alla Business school della Liuc, nel corso del primo convegno dell’Osservatorio cure palliative. Relatori Antonio Sebastiano, direttore dell’Osservatorio in ateneo, i colleghi Roberto Pigni e Umberto Restelli, esperti del terzo settore, Tania Piccione, presidente di Federazione cure palliative, Luca Degani, di Uneba Lombardia, e Giampaolo Fortini, presidente della Società italiana di cure palliative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cure palliative senza fondi: "A rischio l’assistenza ai pazienti inguaribili"

