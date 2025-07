Fina Pd | Ho citato Alemanno per interrogare la coscienza della destra sul sovraffollamento carcerario

Il senatore Michele Fina ha acceso i riflettori sul sovraffollamento delle carceri, citando il commento di Gianni Alemanno per stimolare una riflessione più ampia sulla responsabilità della destra. Un gesto che dimostra come, anche in campo politico, le parole possano diventare un ponte tra opposti, spingendo a soluzioni condivise. La sfida ora è agire concretamente.

Senato, Fina (PD) legge in Aula la lettera dal carcere di Alemanno: "La politica dorme con l'aria condizionata, i detenuti nell'inferno delle celle forno"

Il senatore Pd Michele Fina ha letto in Aula, durante l'esame della riforma sulla separazione delle carriere, una lettera dell'ex sindaco e ministro, Gianni Alemanno, da mesi detenuto a Rebibbia. La lettera contiene una denuncia delle condizione delle carcere,

