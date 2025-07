Il graffio del Fontana | Una stagione aggressiva per confermare il taglio

Il graffio del Fontana: una stagione audace e provocatoria per confermare il taglio deciso. A Milano, il Teatro Fontana si reinventa sotto la guida di Ivonne Capece, trasformandosi in un laboratorio di ricerca e innovazione teatrale. La sfida è grande, ma la volontà di sorprendere e conquistare il pubblico è ancora più forte. Ora, è il momento di dimostrare che questa nuova strada è quella giusta, con “Welcome to ...

Un taglio. Alla Fontana. Iniziava così, un anno fa, il pezzo qui sul Giorno sulla nuova direzione del Teatro Fontana, affidato alla regista Ivonne Capece. Un cambio al vertice. Rarissimo a Milano. E in via Boltraffio le cose sono cambiate sul serio. Trasformando la sala gestita da Elsinor in un riferimento per la ricerca, la sperimentazione di linguaggi e tecnologie, le tensioni teoriche. Non era facile. E ora c'è da confermarsi con "Welcome to Italy. Come un taglio alla Fontana", nuova stagione a scardinare stereotipi, dare un'occhiata sotto la cipria del Paese. Con Marco Lorenzi, Ortoleva, Federica Rosellini, Plini, Aldrovandi, Phoebe Zeitgeist, Borgia, Sinisi, i tedeschi Meinhardt & Krauss.

