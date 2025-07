Il nuovo quartiere avrà il suo istituto | classi connesse al verde

Il nuovo quartiere AV224 si trasforma in un esempio di innovazione e sostenibilità, offrendo una scuola che abbraccia la natura e favorisce l’apprendimento attraverso ambienti flessibili e connessi con il verde. Dieci classi per 250 studenti, spazi senza barriere, giardini e orti integrati: un modello di educazione inclusiva e green. Dopo il processo partecipativo, siamo pronti a costruire insieme un futuro scolastico all’avanguardia, perché questa è la scuola che vogliamo per le generazioni di domani.

Dieci classi per 250 alunni, spazi flessibili, connessione con la natura, barriere zero, giardini e orti per integrare verde e apprendimento: "Così vogliamo la nuova scuola in via Sondrio". Si è concluso il processo partecipativo a margine della progettazione del futuro plesso scolastico alle porte del comparto 6, il nuovo maxi quartiere in zona ovest. Un primo incontro restitutivo si è tenuto nei giorni scorsi, con gli assessori Mariacristina Gioia e Alberto Villa. La nuova scuola servirà il comparto con una importante apertura alla città. Il percorso partecipativo a cura di ABCittà ha coinvolto 532 persone fra alunni, insegnanti e cittadini, con sondaggi, focus group e incontri dedicati.

