comune fuori dalla zls il pd si sveglia solo ora

Il dibattito sulla ZLS di Portomaggiore si infiamma, ma il vero problema non risiede in un complotto, bensì nelle scelte strategiche del passato. La responsabilità, infatti, si può attribuire sia alla Regione Emilia-Romagna, guidata dal Pd, che all’amministrazione comunale stessa, che avrebbe potuto agire con maggiore tempestività. Ora, il partito sembra svegliarsi solo quando i danni sono già fatti. E’ la dimostrazione che…

"Portomaggiore è esclusa dalla Zls non per un complotto o per disattenzione altrui, ma per responsabilità precise e localizzabili: da un lato a Bologna, dove la Regione, a guida Pd, avrebbe potuto esercitare scelte più lungimiranti; dall'altro, a Portomaggiore, dove l'amministrazione comunale, anch'essa a guida Pd, avrebbe potuto dimostrare maggiore tempestività e visione". E' la tesi di Alex Baricordi e Elisa Cavedagna, consiglieri comunali di Centro Destra Civico, condivisa dal segretario portuense della Lega e consigliere di Uniti per Portomaggiore, Massimo Contarini, dopo l'interrogazione in Regione di Marcella Zappaterra sull'esclusione del territorio portuense dalla Zona Logistica Semplificata, della quale fanno parte Ostellato e Argenta, che sono nell'Unione.