Lucca, già rinomata come capitale dei viaggi studio, si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo: Zainetto Verde entra a far parte di Wep (World Education Program), uno dei gruppi internazionali leader nel settore dell’educational travel. Questa mossa strategica aprirà nuove opportunità di crescita, rafforzando il legame tra l’azienda e il territorio, senza alterare identità e valori. Il futuro promette ancora più avventure e formazione di qualità per gli studenti di tutto il mondo.

Dopo oltre trent’anni di attività e migliaia di viaggi studio organizzati per gli studenti, Zainetto Verde compie un passo decisivo entrando a far parte di Wep (World Education Program), tra i principali gruppi internazionali nel settore dell’ educational travel. L’operazione rappresenta un’importante opportunità di crescita, sia per l’azienda lucchese sia per il territorio. Il brand e il team resteranno invariati, mentre sarà potenziata la sede operativa di Lucca, dove sono previste anche nuove assunzioni. Wep, già presente in Italia con sedi a Torino, Milano, Treviso, Bologna e Roma, potrà così rafforzare la propria presenza nel Centro Italia, con Lucca come nuovo hub strategico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca, capitale dei viaggi studio ‘Zainetto Verde‘ entra in Wep

