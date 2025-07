Porto pena definitiva per l’ex concessionario

La Cassazione ha confermato la condanna definitiva di Roberto Sabatini, ex concessionario del porto turistico di Cervia, a tre anni di reclusione. Dopo un complesso iter giudiziario iniziato con accuse di falso, truffa e calunnia, si chiude un capitolo importante della vicenda legale che ha coinvolto il noto imprenditore. La decisione rappresenta un punto fermo nella vicenda giudiziaria, portando chiarezza e conclusione a un lungo percorso di processi e contestazioni.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Roberto Sabatini, ex gestore del porto turistico di Cervia ed è quindi confermata e diventa definitiva la condanna a tre anni: Sabatini, difeso dagli avvocati Lorenzo Valgimigli e Franco Coppi, era a processo inizialmente per falso, truffa e calunnia. Condannato a 4 anni in primo gradi, in appello si erano prescritti i primi due reati. Contestazioni in seguito delle quali nel 2017 aveva perso la concessione del porto turistico di Cervia. Al centro del giudizio c’era una vicenda di canoni demaniali non versati, secondo l’accusa, per circa 450mila euro, presentando in Comune dichiarazioni false, tra il 2010 e il 2016, inducendo in errore gli addetti e l’agenzia regionale del Demanio e causando un danno patrimoniale allo Stato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porto, pena definitiva per l’ex concessionario

