Morirono in autostrada. L’autista del tir nei guai.

Un tragico incidente sull'autostrada A14 ha causato la morte di due camionisti, Gabriele Ramazzotti e Sergio Di Nardo. La Procura di Ancona indaga sul tamponamento avvenuto il 20 marzo a Montemarciano, in un contesto di potenziale concorso di colpa che potrebbe complicare la posizione del conducente coinvolto. È fondamentale fare luce su quanto accaduto per chiarire le responsabilità e garantire giustizia alle vittime.

Un concorso di colpa che potrebbe aggravare la posizione del camionista. Vuole vederci chiaro la Procura di Ancona sul tamponamento avvenuto in A14, all’altezza di Montemarciano, il 20 marzo, costato la vita a Gabriele Ramazzotti, 57 anni, di Santa Maria Nuova e al collega Sergio Di Nardo, 58 anni, anconetano ma residente a Montemarciano. Entrambi lavoravano per la ditta Possanzini di Jesi. Il furgone dove si trovavano aveva tamponato, quella mattina, attorno alle 10, un autoarticolato che lo precedeva. Un impatto violento che aveva distrutto la parte anteriore del mezzo in cui si trovavano i due colleghi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it