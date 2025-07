No Kane Solo con la fine del sogno americano si può ricominciare

Il 4 luglio non è solo una festa, ma un richiamo alla rinascita e alla lotta per i valori di libertà e uguaglianza. Con il motto "no kings, niente re", gli americani scendono di nuovo nelle strade per riaffermare il loro sogno di un domani senza oppressioni. Una manifestazione che rivela come la speranza possa risorgere anche quando il sogno americano sembra svanire. La battaglia per il vero cambiamento continua.

No kings, niente re. Con questo slogan domani di nuovo gli Stati Uniti vanno in piazza. Il 4 luglio, inteso come celebrazione nazionale della rinascita sognante e libertaria contro.

