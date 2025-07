FdI contro ’Cinema divino’ | Italiani discriminati

Cinema Divino, l'evento che trasforma cantine e paesaggi di Mercato Saraceno in un grande schermo all'aperto, sta suscitando reazioni forti. Tuttavia, rappresentanti di FdI, come Cesare Polidori e Valerio Bernabini, esprimono sconcerto e disappunto per l'inaccettabile discriminazione nei confronti degli italiani, perpetrata da una sinistra ideologizzata. La vicenda evidenzia quanto sia cruciale difendere identità e rispetto nel panorama culturale italiano.

Cinema divino, in corso a Mercato Saraceno con l’obiettivo di portare il grande schermo tra cantine, giardini e paesaggi del luogo, ha determinato, da parte dei rappresentanti di FdI Cesare Polidori e Valerio Bernabini, rispettivamente coordinatore della Valle del Savio e coordinatore comunale, "sconcerto e disappunto per l’inaccettabile discriminazione perpetrata da una sinistra ideologizzata nei confronti degli italiani", perchè nell’elenco dei beneficiari di sconti e riduzioni del costo del biglietto per le varie serate, vi sono anche i cittadini stranieri. "A rendere ancora più grave la situazione – sottolineano Polidori e Bernabini – è che la kermesse in oggetto è patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna, che ancora una volta ha confermato di tutelare gli stranieri a discapito degli italiani: per Fratelli d’Italia questo è inaccettabile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - FdI contro ’Cinema divino’: "Italiani discriminati"

In questa notizia si parla di: cinema - divino - italiani - discriminati

FdI contro ’Cinema divino’: Italiani discriminati.

FdI contro ’Cinema divino’: "Italiani discriminati" - Gli organizzatori: "Sconto finalizzato a facilitare la fruizione anche alle persone di altre culture". Da msn.com

Studio Diocesi Roma, i nuovi italiani sospesi e discriminati - Studio Diocesi Roma, i nuovi italiani sospesi e discriminati La cittadinanza vista come "un patto di reciprocità" ROMA , 05 novembre 2024, 16:05 ... Lo riporta ansa.it