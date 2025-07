Matteo Burichetti ha trionfato nella gara dei nautici

Un applauso per Matteo Burichetti, il brillante studente dell’Artiglio che ha conquistato il primo posto alla prestigiosa gara dei Nautici, una delle competizioni più impegnative a livello nazionale. Dopo aver brillato a Fermo, questa vittoria gli garantirà di ospitare l’evento a Viareggio il prossimo anno, portando ancora più in alto il nome del nostro talento giovanile. La passione e la dedizione di Matteo sono un esempio per tutti noi.

Strepitoso Matteo Burichetti. Lo studente dell’Artiglio sul tetto d’Italia classificandosi primo alla gara dei nautici. La difficile competizione nazionale che quest’anno si è svolta a Fermo, e il prossimo anno grazie alla vittoria del 17enne si terrà a Viareggio, è promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ed è rivolta agli alunni che frequentano il 4° anno degli Istituti Tecnici "Trasporti e Logistica", articolazione "Conduzione del Mezzo Navale". Gli obiettivi perseguiti sono la valorizzazione delle eccellenze, verifica delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e dei livelli professionali raggiunti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Matteo Burichetti ha trionfato nella gara dei nautici

In questa notizia si parla di: matteo - burichetti - gara - nautici

Matteo Burichetti ha trionfato nella gara dei nautici.

Matteo Burichetti ha trionfato nella gara dei nautici - Lo studente dell’Artiglio sul tetto d’Italia classificandosi primo alla gara dei nautici. Come scrive msn.com

Gara istituto Nautico Trapani: I Partecipanti e il Programma - Trapani – Si è conclusa ieri, presso l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Marino Torre” – noto in città semplicemente come “il Nautico” – ... Scrive trapanioggi.it