italia nostra fa 70 un festival minore per i beni culturali

Buon compleanno Italia Nostra! Per il 70° anno d’età lancia la prima edizione di “Minore. Il festival dei Beni culturali e delle Comunità per il patrimonio”, un appuntamento speciale dedicato alla riscoperta e valorizzazione di quei beni culturali spesso trascurati, sottovalutati eppure importantissimi per la storia, l’identità e la coesione delle comunità locali. Appuntamento a Monticiano (Siena), nel cuore della Valle di Merse, dove dal 19 al 21 settembre si svolgerà il festival, una maratona di eventi, totalmente gratuiti e aperti a tutti, per omaggiare il patrimonio culturale diffuso e, al tempo stesso l’anniversario di Italia Nostra, associazione fondata nel 1955 e da sempre impegnata nella tutela del paesaggio, dell’ambiente e dei beni culturali italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net