Stabilimenti accessibili ai disabili? Diteci quali non ovunque è così

Daniele Bretta, cittadino e caregiver, porta alla luce una questione cruciale: l’accessibilità dei stabilimenti balneari per le persone con disabilità nelle spiagge di Comacchio. Dopo decenni di frequentazione e con un occhio attento alle esigenze della propria famiglia, evidenzia come molti lidi non siano ancora completamente accessibili, lasciando spazio a miglioramenti concreti. È tempo di agire per garantire a tutti il diritto di godersi il mare senza barriere.

E’ Daniele Bretta, un lettore che frequenta i lidi comacchiesi, a intervenire nel dibattito apertosi sulle pagine del Carlino in merito alla fruibilità, da parte delle persone con disabilità, delle nostre coste. Si palesa nella veste "di semplice cittadino, frequentatore del lido di Spina di svariati decenni e in qualità di caregiver, essendo mia moglie portatrice di handicap". Ritiene il problema sollevato da Marco Malagodi "veramente importante", del quale è ben consapevole e che lo tocca molto da vicino, sottolineando come evidentemente per la diversa conformazione e lunghezza delle spiagge nei 7 lidi di Comacchio non si possa fare "un discorso omogeneo, e mi focalizzo su Lido di Spina, che conosco abbastanza bene". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Stabilimenti accessibili ai disabili? . Diteci quali, non ovunque è così"

