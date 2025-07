Bar svaligiato E il ladro è un amico

Un episodio che ha lasciato tutti senza parole al bar Fiorelli di Varignano. Il volto amico che spesso si fermava per un caffè si è rivelato essere il ladro responsabile di un furto nel loro stesso locale. La sorpresa, doppiamente amara, ha colpito Ilenia Coselli e Luigi Troiso, che mai avrebbero immaginato di dover affrontare questa drammatica scoperta. È stato proprio Troiso, ...

Quello che hanno riconosciuto nella foto segnaletica era un volto “amico“ del bar tabacchi “Fiorelli“ al Varignano. Oltre ad aver fatto lì dei lavoretti, di tanto in tanto si fermava per un caffé. Così è stata doppia la (brutta) sorpresa per la titolare Ilenia Coselli, e il marito Luigi Troiso, quando hanno scoperto che quella persona, che avevano imparato a conoscere, era stata fermata per un furto nella loro attività. È stato proprio Troiso, ieri, intorno alle 5 del mattino, ad accorgersi che nella notte qualcuno era entrato nel bar tabacchi. "Ho trovato il fondocassa svuotato e la cassaforte forzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it