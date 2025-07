La bandiera d’Israele non si tocca

La bandiera di Israele rappresenta un simbolo di identità e speranza per milioni di persone, e merita rispetto. Tuttavia, in alcune parti del mondo, il fenomeno dell’antisemitismo sembra crescere, spesso alimentato da atteggiamenti e decisioni politiche discutibili. Recenti eventi, come la mozione approvata dal Consiglio comunale di Trondheim, sollevano importanti domande sulla tutela della memoria e delle origini. È fondamentale affrontare questi temi con consapevolezza e rispetto.

Capita spesso che la Scandinavia ecceda in antisemitismo. Il Consiglio comunale di Trondheim, la seconda città norvegese famosa per l’aurora boreale, ha approvato una mozione che chiede ai resident. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La bandiera d’Israele non si tocca

In questa notizia si parla di: bandiera - israele - tocca - sito

Gianni Pastorino si presenta in consiglio regionale avvolto dalla bandiera palestinese: "Sospendiamo i rapporti con Israele" - Oggi il Consiglio regionale è stato scosso da un gesto audace: Gianni Pastorino, capogruppo della lista Orlando, si è avvolto nella bandiera palestinese per denunciare i bombardamenti su Gaza.

Aggrappatevi a tutto quello a cui potete. Perché Antonio Tajani, colui che dovrebbe rappresentarci nel mondo, poche ore fa ha spiegato che la bandiera europea è blu “come il manto della Madonna” e che le 12 stelle rappresentano “le 12 tribù d’Israele dispos Vai su Facebook

Translate postOrmai passano le giornate a organizzare cortei contro Israele, contro gli Stati Uniti, contro il Governo. Solo ideologia, nessun programma. Le loro manifestazioni non spostano un voto e, anzi, hanno stufato gli italiani! #schlein #conte Vai su X

La bandiera d’Israele non si tocca; Toscana Pride, odio antisemita: divieto a ebrei Lgbtq a sfilare con bandiera con stella di David; Unità: I bruciabandiere del 25 aprile - di Moni Ovadia.

La bandiera d'Israele non si tocca - L’Islanda vuole proibirla al prossimo Eurovision, ma si ragiona anche sulla possibilità di sospendere la partecipazione israeliana “finché non saranno disponibili indagini internazionali con risulta ... Come scrive ilfoglio.it

Bandiera Ue, Tajani: "Blu come manto Madonna e 12 stelle tribù d'Israele". È polemica - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bandiera Ue, Tajani: 'Blu come manto Madonna e 12 stelle tribù d'Israele'. Scrive tg24.sky.it