L'innovazione scolastica si sposa con il rispetto dell'ambiente, dando vita a veri e propri orti didattici e aule verdi che arricchiranno l’esperienza educativa degli studenti. Due nuove "aule verdi" nel giardino della scuola primaria "Aldo Moro" di Canegrate rappresentano un esempio concreto di come l’amministrazione comunale investa 167.000 euro per creare spazi all'aperto sicuri, accessibili e sostenibili. Un progetto che nasce anche dalla volontà di promuovere una didattica più coinvolgente e rispettosa della natura.

Due nuove "aule verdi" prenderanno forma nel giardino della scuola primaria "Aldo Moro" di via Redipuglia a Canegrate, nell’ambito di un progetto di riqualificazione voluto e finanziato dall’Amministrazione comunale. Un investimento da 167.000 euro per trasformare l’area esterna dell’edificio scolastico in uno spazio educativo all’aperto, accessibile, sicuro e sostenibile. L’intervento si inserisce in un piano più ampio che nasce anche dalla necessità di rimediare ai pesanti danni subiti nell’estate 2023, quando una violenta tromba d’aria colpì anche il territorio di Canegrate. Tra gli edifici più danneggiati vi fu proprio la scuola primaria, il cui giardino era ombreggiato per oltre l’80% da alberi di grande fusto, quasi completamente distrutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fare lezione nel verde. Giardini diventano aule. Nuovi spazi per le scuole

