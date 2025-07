Difesa personale e lotta allo stress | Corsi per la sicurezza ’urbana’ e sull’uso di spray al peperoncino

Il progetto – spiega Ricci – nasce con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la fiducia delle persone, offrendo strumenti concreti per proteggersi e gestire lo stress quotidiano. Attraverso corsi pratici di difesa personale e l’uso consapevole di spray al peperoncino, vogliamo creare una comunità più sicura e preparata. Un passo importante verso un territorio più protetto e resiliente, dove ogni individuo può sentirsi più forte e sicuro di sé.

Più sicurezza, più abilità nel togliersi da situazioni di pericolo. Parte una nuova e importante iniziativa sul territorio grazie alla collaborazione tra Confimpresa Massa e il maestro Nicola Ricci, fondatore della scuola Fiore di Loto. L’obiettivo è ambizioso: offrire corsi completi di difesa personale rivolti non solo ai cittadini di Massa e Carrara, ma anche alle aree limitrofe come Sarzana, Versilia e Viareggio. "Il progetto – spiega Ricci – nasce dal desiderio di fornire strumenti pratici e teorici per aumentare la consapevolezza e la sicurezza personale. I corsi si basano su due metodologie principali: il Wing Chun, arte marziale cinese nota per la sua efficacia nei combattimenti ravvicinati, e il Meto-do, sistema sviluppato per la difesa personale urbana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Difesa personale e lotta allo stress: "Corsi per la sicurezza ’urbana’ e sull’uso di spray al peperoncino"

