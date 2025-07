Mario Adinolfi e Jey Lillo a sorpresa sono il secondo e il terzo classificato E Paolo Vallesi in studio fa la proposta di matrimonio alla sua Sara | Mi vuoi sposare? La risposta? Ovvia

L’estate si tinge di emozioni e sorprese: tra applaudimenti e colpi di scena, Cristina Plevani trionfa all’Isola dei Famosi 2025, mentre in studio Paolo Vallesi si prepara a dire “ti amo” a Sara. E proprio in questo clima di festa e sentimenti, scopriamo chi sono i protagonisti che hanno conquistato il cuore del pubblico e della tv, lasciandoci con la voglia di vivere ancora tante emozioni.

C ristina Plevani vince l’ Isola dei famosi 2025. Dopo otto settimane si è conclusa l’edizione numero 19, la decima in onda su Canale 5, la prima condotta da Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura con Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras. A lei, scommessa vinta da Mediaset, è toccato il compito di annunciare il nome della vincitrice all’1:18. Isola dei Famosi 2025: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › Cristina, Omar, Mario, Loredana, Teresanna e Jey: i finalisti e chi vincerà “L’Isola dei famosi 2025” Cristina vince 100.000 euro in gettoni d’oro e la metà la devolverà in beneficenza, ad un’associazione che si occupa di aiutare ragazzi in difficoltà e una parte a Medici senza frontiere. 🔗 Leggi su Iodonna.it