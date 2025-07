L’estate al Real Collegio Musica e oltre in 32 serate

Quest'estate, il chiostro medievale di Santa Caterina si trasformerà in un vibrante palcoscenico sotto le stelle grazie a Real Collegio Estate, una rassegna imperdibile con 32 serate gratuite tra musica, teatro, poesia e tanto altro. Dal 9 luglio al 31 agosto, la città potrà vivere emozioni indimenticabili in un luogo magico e ricco di cultura. Un’occasione unica per condividere momenti di creatività e convivialità all’aperto.

È stata presentata questa mattina alla città la nuova edizione di Real Collegio Estate, la rassegna che dal 9 luglio al 31 agosto farà del chiostro medievale di Santa Caterina un palcoscenico sotto le stelle per 32 serate gratuite, tra concerti, teatro, poesia, magia, spettacoli per bambini, incontri civili e reading. L’apertura ufficiale è per mercoledì 9 luglio con An evening of contemporary dance: sul palco del chiostro le creazioni originali nate durante Dance?Italia?2025. Le coreografie sono firmate da Jack Bannerman, Noblemotion, Aniya?Wingate e Yin?Yue, e vengono interpretate da un corposo ensemble internazionale di studenti, anche delle realtà partner del Boston Conservatory, Indiana University e Sam Houston State University Texas. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’estate al Real Collegio. Musica e oltre in 32 serate

