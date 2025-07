Reforpac | gli Stati Uniti recuperano un’esercitazione da Guerra Fredda

Gli Stati Uniti riscoprono l’eco della Guerra Fredda con l’esercitazione REFORPAC, un evento che riporta in auge le pratiche di mobilitazione militare nel Pacifico. Dal 10 luglio, le immense acque del Pacifico diventeranno il teatro di esercitazioni strategiche, rievocando le sfide e le tensioni di un passato recente ma ancora molto presente. Un’operazione che sottolinea come la geopolitica globale continui a evolversi, mantenendo viva la memoria delle dottrine militari passate.

Il 10 luglio, nelle immense distese marittime del Pacifico, prenderà il via l'esercitazione statunitense REFORPAC ( Return of Forces to Pacific ) che terminerà verso la fine del mese (dopo circa 14 giorni). Il nome deriva dall'operazione REFORGER ( Return of Forces to Germany ), un'operazione militare che si svolgeva regolarmente durante la Guerra Fredda, in cui gli Stati Uniti si esercitavano a trasportare un gran numero di truppe e materiali attraverso l'Atlantico come rinforzo per gli alleati della NATO in caso di attacco delle forze sovietiche e del Patto di Varsavia. Le esercitazioni REFORGER sono state sospese dopo il termine della Guerra Fredda, ma Stati Uniti e NATO effettuano regolarmente l'esercitazione DEFENDER Europe che, benché tatticamente più complessa di REFORGER in quanto prevede che si coinvolgano più Paesi alleati, la ricorda molto per il numero di assetti e personale coinvolti.