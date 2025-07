Artusiana | musica show cooking e mostre

Immergetevi in un viaggio tra arte, musica e solidarietà con la mostra diffusa “Come’eri vestita?”, promossa da Amnesty International a Forlimpopoli. Esposizioni nelle vetrine commerciali della città invitano a riflettere sui pregiudizi legati alla violenza di genere, portando alla luce storie di resilienza e speranza. Un’occasione unica di crescita culturale che si integra perfettamente con le iniziative della Festa Artusiana, culminando in un evento di grande successo.

'Come'eri vestita?' è il titolo della mostra diffusa, promossa da Amnesty International di Forlì, per riflettere sui pregiudizi legati alla violenza di genere allestita nelle vetrine varie attività commerciali di Forlimpopoli che rimarrà esposta fino alla fine della Festa Artusiana. La manifestazione, intanto, ha registrato il grande successo di pubblico martedì sera in arena Verdi durante l'intervento dello storico d'arte e volto di Rai 3, Jacopo Veneziani. Il programma odierno inizia alle 18,30 con la visita guidata tematica al museo archeologico 'A tavola nel mondo antico', in attesa che alle 19 gli stand di piazza Garibaldi e i ristoranti accendano i fornelli, anche se, in queste giornate di gran caldo l'afflusso di massa alla festa si registra a partire dalle 21.