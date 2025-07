Dalla Spagna una lezione per l’Anm sulla separazione delle carriere

In Spagna, magistrati e pubblici ministeri scendono in piazza per difendere l’autonomia e l’indipendenza della giustizia, opponendosi con fermezza alla riforma proposta dal governo. Un esempio che ci offre una lezione preziosa sulla separazione delle carriere, fondamentale per garantire un sistema giudiziario equo e autonomo. Scopriamo insieme come questa mobilitazione possa ispirare anche il nostro Paese a rafforzare i principi fondamentali del diritto.

Magistrati in sciopero contro la riforma della giustizia del governo. Giudici e pubblici ministeri si mobilitano per denunciare l’attentato all’autonomia e all’indipendenza del corpo giudiz. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Dalla Spagna una lezione per l’Anm sulla separazione delle carriere

In questa notizia si parla di: spagna - lezione - separazione - carriere

"La politica dorme con l'aria condizionata". Il senatore Pd Michele Fina, legge in Aula del Senato, durante l'esame della riforma sulla separazione delle carriere, una lettera dell'ex sindaco e ministro, Gianni Alemanno, da mesi detenuto a Rebibbia in cui l'ex sin Vai su Facebook

Dalla Spagna una lezione per l’Anm sulla separazione delle carriere; La separazione delle carriere: repetita iuvant!; Quali Paesi hanno la separazione delle carriere in magistratura.

Bettini spiega perché il Pd sbaglia a opporsi alla separazione delle carriere - Non si tratta di fare la guerra ai magistrati, come troppo spesso avviene nella polemica pubblica. Come scrive ilfoglio.it

Meloni: separazione carriere ineludibile - La separazione delle carriere nella magistratura è per la premier Giorgia Meloni "un processo ineludibile". Scrive rainews.it